Literatur in kleinen Dosen – Wenn die Literatur zur Medizin wird Die Berner Autorin Stef Stauffer kommt mit einem neuen Genre auf den Markt: Literarische Stimmungsaufheller in drei Geschmacksrichtungen. Wir haben uns als Testperson zur Verfügung gestellt und die volle Dosis eingenommen. Alexander Sury

Drei Geschmacksrichtungen: «Ungeklärte Morde», «Unerfüllte Liebe» und «Unverständliche» Prosa». Foto: zvg

Was braucht es momentan sonst noch ausser Impfungen? Stimmungsaufheller natürlich! Schnell erhältlich und unkompliziert in der Anwendung. Deshalb hat sich die Berner Autorin Stef Stauffer («Bluescht») im eigenen Sprachlabor auf die – völlig legale – Produktion von Literatur in kleinen Dosen spezialisiert. Erhältlich ist sie in den Geschmacksrichtungen «Unerfüllte Liebe», «Ungeklärter Mord» und «Unverständliche Prosa». Diese das Gelingen negierende Themenwahl scheint auf den ersten Blick dem Erbaulichen wenig förderlich. In Zeiten allerdings, wo die besten Wünsche zuweilen mit einem «Bleib negativ!» unterstrichen werden, vermögen eigentlich eher negativ konnotierte Themen vielleicht positive Gefühlslagen hervorzubringen.