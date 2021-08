Glosse über ein dystopisches Facebook – Sich konfrontieren – to face something Was, wenn sich das grösste Social-Media-Netzwerk einen materiellen Fortsatz bauen würde? Unsere Mundart-Kolumnistin über die dermatologische Welt, die unter der glatten Bildschirmoberfläche liegt. Sarah Elena Müller

Löst eines Tages womöglich Hautirritationen aus: Facebook. Foto: Michael Scherrer

Mit öppis konfrontiert mer sich üblicherwiis. Oder me konfrontiert öpper – wendet sich zue, nimmt sich öppis vor, so jetzt keis Drumume meh - no more wegluege.

De alemannischi Begriff, em Latinische entlehnt, bezieht sich allerdings einiges spezifischer uf d Stirn, d Front. De Rest vo de Vordersiite vom Kopf, also s Xicht, wird nöd mit iibezoge, selbst wenn s Xicht sich bi de Konfrontation ebefalls em Sachverhalt zuewendet.

To face somebody with something, Englisch für de vo usse herbiigfüehrti Konfrontationsvorgang widerwille, düütet eher uf gsamthafti Zuwendig hii. Nöd nur d Stirn sondern s ganze Xicht, die wunderbari Emotionsoberflächi und Liinwand für Projektione aller Art wird iibezoge, dörf mitmache und sich em Problem, em Gegenüber oder em Produkt stelle.