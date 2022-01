Via Infektion zum Zertifikat – «Sich extra mit Omikron anzustecken, ist unverantwortlich»

Debatte in den sozialen Medien – «Sich extra mit Omikron anzustecken, ist unverantwortlich» Das neue Virus ist weniger gefährlich, deshalb versuchen junge Leute, sich für ein Genesen-Zertifikat zu infizieren. Infektiologe Huldrych Günthardt warnt. Anielle Peterhans

Huldrych Günthard warnt davor, sich extra selbst anzustecken. Man wisse noch nicht, wie gefährlich das Virus für Ungeimpfte sei. Foto: Anna-Tia Buss

«Kennt jemand einen Infizierten, bei dem ich mich anstecken kann?» Eine Frage, die zurzeit oft in den sozialen Medien zu lesen ist. Das Ziel: ein Genesen-Zertifikat zu erhalten, ohne sich impfen zu lassen. Ein Telegram-Nutzer schreibt auf Nachfrage dieser Zeitung, wie er es machen würde: «So es wattestäbli am imfizierte id nase stecke und den bi mir…chli eklig aber für freiheit definitiv wert.»

Mit über 30’000 Ansteckungen am Tag ist klar: Die neue Virusvariante Omikron ist extrem infektiös. Doch die hohen Ansteckungszahlen haben sich bisher noch nicht in einer Zunahme der Hospitalisationszahlen gespiegelt. Die Angst vor dem Virus nimmt ab – nicht zuletzt in der jungen Bevölkerung. Das beobachtet auch Huldrych Günthard, Infektiologe am Universitätsspital Zürich.