Streitpunkt Landschaftsschutz – Showdown auf dem Top-Aussichtshügel Ein Kuhstall auf dem Lisiberg: Die Bewilligung dafür steht kurz bevor. Nun rufen zwei prominente Berner in allerletzter Minute zum Widerstand auf. Dölf Barben

Vor zwei Jahren zeigten die Profilstangen auf dem Lisiberg, wo der Kuhstall und das Wohnhaus gebaut werden sollen – und wie die Aussicht beeinträchtigt würde. Susanne Keller (Archiv)

«Unsere Pflicht ist es, eine nachhaltige Entwicklung anzustreben. Denn wir müssen auch kommenden Generationen eine lebenswerte Heimat mit Gestaltungsspielraum hinterlassen.»

Dieser Satz steht auf der Webseite der Bau- und Verkehrsdirektion (BVE) des Kantons Bern an prominenter Stelle. Und er bildet den ersten Absatz in einem offenen Brief, der jüngst an SVP-Regierungsrat und BVE-Direktor Christoph Neuhaus gerichtet wurde – mit Kopie an alle involvierten Amtsstellen. Der Titel lautet: «Rettet den Lisiberg».