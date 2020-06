Kurzfilmfestival erfindet sich neu – Shnit soll zum Festival für Kinder und Jugendliche werden Letztes Jahr gabs kein Geld von Stadt und Kanton, nun versucht das Berner Kurzfilmfestival Shnit den Relaunch mit anderer Ausrichtung. Wie stehen die Chancen für den Festival-Sprössling? Und wer steckt hinter Shnitly? Regula Fuchs

Neustart in Grün: Laura Hoffman ist Co-Präsidentin des Vereins Shnitly. Co-Präsident Beni Lehmann fehlte beim Fototermin krankheitshalber. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Kinderfahrrad ist grün, knallgrün, auch wenn an einigen Stellen noch pink Flecken durchscheinen. Es gehörte ursprünglich zur Flotte ausgedienter Velos, die seit 2003 jeweils im Oktober überall in der Stadt parkiert waren und in grellem Pink das Kurzfilmfestival Shnit ankündigten.