Berner Podcast «Gesprächsstoff» – Sexuelle Übergriffe im Metaverse: «Ich hatte Angst. Wirkliche Angst» Ein Selbstversuch zeigt, wie eine Jugendliche im virtuellen Raum ständig belästigt und bedrängt wird. Was passiert da genau? Und was bedeutet das für die Eltern? Noah Fend

«Sag mir, dass ich einen grossen, harten Hotdog habe», sagt die Männerstimme eines übergrossen Hotdog-Avatars.

«Hast du Lust, dich in meinen Keller sperren zu lassen?», fragt ein Avatar namens «Predator», ebenfalls mit männlicher Stimme.

Wir sind im Metaverse, in einer virtuellen 3-D-Welt. Die bedrohlichen Männerstimmen bedrängen den Avatar von Jessica King, Kulturredaktorin dieser Zeitung. Ihr Avatar ist jener eines 13-jährigen Mädchens. Sie will herausfinden, was Jugendliche – und insbesondere Mädchen und junge Frauen – in dieser virtuellen Welt erleben. Sieben Stunden hielt sie es aus. «Sieben verstörende Stunden», wie sie schreibt.

Solche virtuellen Welten werden immer realer. Vor einem Jahr kündigte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg an, mit seinem Konzern das Metaverse voranbringen zu wollen.

Wer sorgt für Kinder- und Jugendschutz?

Wie funktioniert das «immersive Internet» genau? Wie sieht es in diesen virtuellen Welten aus? Was hat Autorin Jessica King darin genau erlebt? Und welche Chancen bringt diese technologische Entwicklung auch? Im Podcast «Gesprächsstoff» stülpt sich Jessica King die Virtual-Reality-Brille erneut über und berichtet von ihren Erfahrungen und Recherchen.

Wir fragen zudem Agota Lavoyer, Berner Expertin für sexualisierte Gewalt: Worin liegen die Gefahren für Jugendliche in der digitalen Welt? Wie kann man Kinder auf Themen wie sexuelle Belästigung und Übergriffe sensibilisieren? Und worin liegt die Verantwortung von Eltern und Erwachsenen?

Noah Fend ist Redaktor am Newsdesk und Reporter für tagesaktuelle Themen. Er moderiert zudem den Podcast «Gesprächsstoff». Mehr Infos @noahfend

