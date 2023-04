Tagestipp: «6 x Sex» im Ono – Sexualität in der Moderne Wie verändert Digitalisierung die Sexualität? Was bringen Dating-Apps? Eine Podiumsdiskussion auf einem roten Sofa.

Foto: pd

Es ist das Saisonende von «6 x Sex» – einer Eventreihe, in der verschiedene Gäste über verschiedene Facetten der Sexualität sprechen. Mit Respekt und ohne Scham, so der Anspruch. Heute nehmen Federico und Nuria auf dem roten Sofa Platz, Thema sind aktuelle Veränderungen in der Sexualität. Etwa wie feministische Diskurse die Sexualität heute prägen. Oder wie Dating-Apps verantwortungsbewusst genutzt werden können. Das Publikum darf dabei mitdiskutieren.

