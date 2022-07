Small Talk der Woche – Sex, Schweiss und Sucht als Serie Wo man ein Souvenir aus dem All kriegt, warum Emily Ratajkowski wieder single ist und wo in Zürich stilvolle Sommernächte warten – das und mehr verrät das Barometer der Coolness. Michèle Binswanger

Skandalöse Liebe

Findet sich in den Fängen eines Selbsthilfegurus: Lily-Rose Depp in «The Idol». Foto: HBO

Einen Starttermin gibt es nicht, einen Trailer hingegen schon: In der neusten Skandal-Serie «The Idol» spielen Lily-Rose Depp (23) und The Weeknd (32) ein schräges Liebespaar zwischen Sex, Schweiss und Sucht. Die «schäbigste Geschichte in ganz Hollywood» soll die neue Hulu-Serie erzählen. Es geht um einen Selbsthilfeguru und eine Schauspielerin, die sich in gegenseitige Abhängigkeiten verstricken. Passt doch: Depps Vater und Amber Heard waren auch in eine ziemlich schäbige Geschichte verstrickt, wie wir alle erfahren durften. Vielleicht ist die Rolle für Depps Tochter kathartisch.

Coole heisse Sommernächte

Literatur, Livemusik und Streetfood – was will man an einem lauen Sommerabend mehr? Das alles bieten die Hundstage in der Mühle Tiefenbrunnen in Zürich. Freitags Lesungen, samstags Sound, Liebe immer. Jeweils Freitag und Samstag, Seefeldstr. 219.

Mondsüchtig

Der zweite Mann auf dem Mond: Buzz Aldrin. Foto: AP

Kleines Souvenir aus dem All gefällig? Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, versteigert einige Memorabilia, die man sich mit dem nötigen Kleingeld am 26. Juni bei Sotheby’s posten kann – darunter die Jacke, die Aldrin auf dem Mondflug trug.

«Pretty Woman» revisited

Wie weiland Julia Roberts: Label Hunza G wirbt mit Real-Life-Models auf Instagram. Foto: PD

Die Neunziger sind zurück, und zwar ganz konkret mit dem, was weggelassen wird. Es geht um den Kultfilm «Pretty Woman» und den Dress, den Julia Roberts damals trug. Das nämlich liess ziemlich viel Stoff weg – und entspricht so perfekt dem aktuellen Cut-out-Modetrend. Das Bademode-Label Hunza G legt den Dress neu in verschiedenen Farben auf. Damit der bei Hitze alltagstaugliche Look nicht mit dem Outfit einer Prostituierten verwechselt wird, lässt er sich mit einem weissen Hemd oder einer weiten Tunika kombinieren.

Nacktyoga? Nacktyoga!

Wie Gott den Körper schuf: Nacktyoga. Foto: Getty Images

Apropos nackt: Der Freikörperkult scheint vor gar nichts haltzumachen. Nach Nacktwandern und Nacktzelten scheint jetzt auch Nacktyoga ein Ding zu sein. Wir finden das leicht gewöhnungsbedürftig: Downward Dog oder die Krähe ganz ohne Kleider? Aber wenn schon Freikörperkultur, warum dann bei Yoga haltmachen? Und im Sinne des Umweltschutzes (weniger Kleider, weniger Wäsche) scheint es uns sinnvoll.

Fertig geschämt

Linda Evangelista in der neuen Fendi-Kampagne. Foto: PD

Vor Monaten ging ihr Geständnis um die Welt: Ex-Model Linda Evangelista bekannte öffentlich, durch eine Schönheitsprozedur mit «Coolsculpting» durch Fettwucherungen entstellt worden zu sein. Dies sei der Grund, warum sie im Gegensatz zu ihren gleichaltrigen Kolleginnen aus der Öffentlichkeit verschwunden sei. Offensichtlich hat ihr Mut dazu etwas bewirkt – neuerdings ist sie nämlich wieder in ihrer ersten Kampagne seit dem Unfall zu sehen, nämlich für Fendi. Wir sagen: Cool (aber diesmal ohne Sculpting)!



Sie ist wieder allein

Hatte genug von ihrem Partner: Emily Ratajkowski. Foto: Getty Images

Emily-Ratajkowski-Fans, aufgepasst: Die 31-Jährige ist wieder single. Ein bisschen traurig könnte einen das machen, wirkte das Paar mit Hund und Kind auf Instagram doch so hübsch vertraut. Doch offenbar nahm es Göttergatte Sebastian Bear-McClard mit der Treue nicht so genau, wie Insider dem Magazin «People» verrieten. Worauf Ratajkowski kurzerhand die Reissleine zog. Wozu braucht frau einen Mann, wenn sie Kind und Hund hat?

Oh Kylie

Nimmt auch mal für einen Katzensprung den Privatjet: Kylie Jenner. Foto: Instagram

Reich, reicher, Kylie Jenner. Und Reichtum macht bekanntlich etwas faul oder dumm oder ist der Moral einfach nicht zuträglich. So jedenfalls liesse sich interpretieren, was der jüngste Kardashian-Spross diese Woche unternahm. Für eine Strecke von 60 Kilometern stieg sie mal eben in den Privatjet – und prahlte damit auch noch auf Instagram. Pfui, sagte dazu das Internet und hat für einmal recht.

Michèle Binswanger

