57. Minute

Frei mit dem Abschluss, Büchel wachsam

Nun findet Basel auf der rechten Seite den Weg in den Vaduzer Strafraum. Mit einem Pass in die Schnittstelle wird Frei angespielt. Dieser wird nach aussen abgedrängt, kommt aber aus spitzem Winkel zum Abschluss. Büchel ist in der nahen Ecke auf dem Posten und kann den Ball abfangen.