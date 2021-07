Exploit von Golubic

Es gab heute schon eine Erfolgsmeldung fürs Schweizer Tennis: Viktorija Golubic schlug im Achtelfinal die Amerikanerin Madison Keys (WTA 27), die US-Open-Finalistin 2017. Was für ein Auftritt von Golubic, die sich von Keys nicht in die Defensive drängen liess und 7:6 (7:3), 6:3 siegt.

Pures Glück: Viktorija Golubic. Foto: Keystone

Damit steht die Zürcherin erstmals in einem Grand-Slam-Viertelfinal und trifft da auf die starke Aufschlägerin Karolina Pliskova (13). Dank ihres Höhenflugs in Wimbledon stösst die 28-Jährige erstmals in ihrer Karriere in die Top 50 vor. Und in ihrer aktuellen Form ist ihr alles zuzutrauen!