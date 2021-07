Gute News vom Nachwuchs

Gute Nachricht vom Schweizer Nachwuchs: Der 18-jährige Jérôme Kym hat am Junioren-Vorbereitungsturnier in Roehampton den Halbfinal erreicht. Zuletzt schlug er den Pariser Juniorensieger Luca Van Assche. Gut zu sehen, dass Kym wieder aufstrebt. Er tritt nächste Woche ja auch am Juniorenturnier von Wimbledon an.