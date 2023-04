Überraschung beim EHC Biel: Der Schwede Jesper Olofsson, dem in diesem Playoff-Final erst ein Assist gelang, muss dem Kanadier Riley Sheahan Platz machen. Sheahan führt die erste Linie als Center an. Luca Hischier nimmt Olofssons Position in der H2O-Linie ein.

sihf.ch