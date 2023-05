Tagestipp: Die Komikerin Thelma Buabeng – Serienschauen auf Grossleinwand Das Theaterfestival Auawirleben lädt zum gemeinsamen Serienspass mit Thelma Buabeng, die in «Tell Me Nothing from the Horse» fünf grundverschiedene Protagonistinnen mimt. Martina Hunziker

Aus eins mach fünf: Thelma Buabeng in fünf verschiedenen Rollen. Foto: Youtube / Thelma Buabeng

Heiterer Serienspass in der grossen Halle! Das Auawirleben lädt zum gemeinsamen Serienschauen ein. Auf Grossleinwand zeigt das Theaterfestival fünf Folgen der Serie «Tell Me Nothing from the Horse». Wir lernen fünf Frauen kennen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, allesamt verkörpert von der Schauspielerin Thelma Buabeng. In satirischen Sofagesprächen verhandeln sie, was die Welt gerade umtreibt: von Dating-Plattformen über den Krieg in der Ukraine bis zu Covid-Massnahmen. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft sowie Multimedia Communication & Publishing studiert. Ihre Agenda füllt sich mit Kultur aller Art, wobei die klassische Musik darin oft einen bevorzugten Platz findet. Mehr Infos

