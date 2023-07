Offene Türen in Bundesbern – Selfie mit der Justizministerin und Handschlag mit dem Nationalbank-Chef Einmal das Bundesratszimmer betreten oder einen Goldbarren der Nationalbank anfassen: Tausende Menschen haben die offene Bundesmeile besucht. Julian Witschi

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider posiert für ein Foto mit einer Besuchergruppe, die aus Zug nach Bern gekommen ist. Fotos: Iris Andermatt

Schon vor der Öffnung am Samstag um 13 Uhr bildeten sich vor dem Bundeshaus mehrere Hundert Meter lange Schlangen. Auch vor dem West- und dem Ostflügel sowie weiteren Gebäuden der Departemente und der Nationalbank standen Tausende Menschen zum Teil über eine Stunde lang an, um einen Blick hinter die Sandsteinmauern der Bundesinstitutionen werfen zu können.

Erstmals ist auch das Bundesratszimmer zugänglich, das wegen des Täfers und der Holzmöbel auch «Chalet fédéral» genannt wird. Er habe diese einmalige Gelegenheit nutzen wollen, um seiner Tochter das Bundesratszimmer zu zeigen, sagt Mathias Brun, selber Staatsschreiber im Kanton Schwyz. Ihm gefallen die Holzmöbel und besonders die Täferdecke mit den Kantonswappen.

Einmal im Leben das Bundesratszimmer besuchen. Das ist an diesem Wochenende möglich.

Zwei Frauen aus der Westschweiz zeigen sich beeindruckt. Es sei zwar ziemlich eng, aber ein schöner Arbeitsplatz. Insbesondere vom Pult des Bundespräsidenten Alain Berset sei die Aussicht Richtung Alpen prächtig.

Kleines Zimmer für grosse Entscheide

Florin Ebert, der mit seinen Eltern aus Olten angereist ist, findet das Bundesratszimmer «megaschön». Die Namen der Bundesrätinnen und Bundesräte wisse er zwar nicht alle, aber die auf ihren Pulten ausgestellten Porträtfotos kenne er schon. «Es ist eigentlich ein kleines Zimmer für Entscheide von so grosser Tragweite», findet Judith Monticelli aus dem Tessin. Dennoch sei die Atmosphäre eindrücklich, ehrfürchtig, und das Personal sei sehr diskret und nett.

Etwas weiter im Bundeshaus West auf dem Gang kommt plötzlich Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider entgegen. «Schau», flüstert eine Frau zu ihrer kleinen Tochter, «das ist eine Bundesrätin.» Man grüsst sich. Und nach einem zaghaften Versuch für ein Handyfoto nimmt Baume-Schneider das Mädchen kurzerhand auf den Arm und posiert bereitwillig.

Auch andere nutzen die Gelegenheit für ein Selfie mit der Bundesrätin oder ein Gruppenfoto. «Das ist super. Ich bin stolz auf unser Land, wo Normalbürger ein Regierungsmitglied treffen können», sagt Michael Anklin aus Zug.

Im Nationalratssaal können Normalbürger auf den Stühlen der Volksvertreterinnen Platz nehmen.

Das Bundeshaus ist zwar historisch ein offenes Haus. Nach dem Anschlag von Zug 2001 wurden die Sicherheitskontrollen aber deutlich verschärft. Führungen im Parlamentsgebäude gibt es zwar. «Aber er habe dies bislang versäumt, auch den Klassenausflug nach Bundesbern», sagt Heribert Sturni aus Tafers FR und nimmt Platz auf einem Sitz im Nationalratssaal. Es sei bequem, stilvoll und typisch schweizerisch mit Charme. Auch das Bild von der Rütliwiese gefällt ihm. «Schau, da in der Wolke ist ein Engel erkennbar», sagt er zu seiner Frau.

Volksfest für 175 Jahre moderne Schweiz

Er habe es sich grösser vorgestellt, auch wenn er nicht Zürcher sei, sagt ein Berner und lacht. Auch im Ständeratssaal darf man sich hinsetzen, alle sieben Departementssitze entlang der «offenen Bundesmeile» können besichtigt werden. Der erste Festakt zum Jubiläum 175 Jahre Bundesstaat gehört damit dem Volk. Es ist auch eine Wiederannäherung von Bundesverwaltung und Landesregierung an die Bevölkerung nach den Abstandsregeln der Corona-Krise und den teils tief gewordenen Gräben.

Nationalbank-Präsident Thomas Jordan begrüsst Besucherinnen und Besucher persönlich.

Erstmals geöffnet sind auch die Gemächer der Nationalbank in Bern oberhalb der Schalterhalle: Im Eingang des Gebäudes am Bundesplatz 1 – das Parlamentsgebäude muss sich mit der Nummer 3 begnügen – steht Thomas Jordan. Der SNB-Präsident persönlich begrüsst Besucherinnen und Besucher per Handschlag und demonstriert so Volksnähe nach den umstrittenen Milliardenpaketen für die Credit Suisse, spürbarem Teuerungsdruck und Zinserhöhungen.

«Die meisten wollen natürlich wissen, wo das Gold der Nationalbank ist», sagt Jordan. Seine Antwort ist ganz im Stile eines Notenbankers: «gut versteckt an einem sicheren Ort». Den sagenumwobenen Goldtresor darf man nicht betreten – wenn es ihn unter dem Bundesplatz überhaupt noch gibt.

Gold zum Anfassen

Aber im Gang neben dem Zimmer des Bankrats kann man gut bewacht einen Goldbarren anfassen. Er ist 12,5 Kilogramm schwer, derzeit rund 690’000 Franken wert und eingeklemmt in einem Panzerglaskasten. Insgesamt 1040 Tonnen Gold besitzt die Nationalbank. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es beim Ausgang immerhin eine kleine Schokolade in Goldbarrenform.

Wegen Sicherheitskontrollen bildeten sich beim Einlass lange Schlangen.

Die Bundesmeile ist am Samstag noch bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Die SBB bieten ein Spezialbillett für die Hin- und Rückfahrt für 17.50 Franken – der Preis ist angelehnt an die Jubiläumszahl 175. Der Eintritt ist frei. Alle Besuchenden über 16 Jahre müssen aber vor dem Einlass einen amtlichen Ausweis vorlegen und sich einer Sicherheitskontrolle unterziehen.

Auf der «offenen Bundesmeile» stehen zudem verschiedene Bühnen, auf denen Musik und Shows geboten werden, sowie Verpflegungsstände, und es gibt Angebote für Kinder. Möglich ist auch ein Abstecher in die untere Altstadt in den Erlacherhof und ins Berner Rathaus, wo in den ersten Jahren des jungen Staates Regierung und Parlament tagten.



Vom Bernerhof bis zum Bellevue Palace sind die historischen Verwaltungsgebäude geöffnet, möglich ist auch ein Abstecher ins Berner Rathaus und in den Erlacherhof. Grafik: Parlamentsdienste

