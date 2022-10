Krieg in der Ukraine – Selenski warnt vor «historischer Katastrophe» am Kachowka-Staudamm

Russland wolle den Damm oberhalb von Cherson sprengen, warnt der ukrainische Präsident. Moskau warnt vor der genau gleichen «Apokalypse», allerdings verursacht durch die Ukraine. Frank Nienhuysen

Strategisches Ziel: Der gewaltige Kachowka-Stausee wurde in den 50er-Jahren am unteren Lauf des Dnjepr angelegt, als Russland und die Ukraine beide zur Sowjetunion gehörten.

Foto: AFP

Die Warnung von Wolodimir Selenski erinnerte an einen alten James-Bond-Film, in dem ein Bösewicht in Kalifornien eine Stelle am San-Andreas-Graben sprengen will, um das Silicon Valley zu überfluten. Der ukrainische Präsident sprach über den Kachowka-Damm im Süden der Ukraine. Der gewaltige Stausee wurde in den 50er-Jahren am unteren Lauf des Dnjepr angelegt. Er ist wichtig für die Wasserversorgung in der Region, zu der auch die Städte Cherson und Nikopol gehören. Das Atomkraftwerk von Saporischschja wird mit Wasser aus dem Stausee gekühlt. (Lesen Sie den Beitrag zum Staudamm in unserem Ukraine-Blog.)