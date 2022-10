243. Kriegstag in der Ukraine – Selenski kontert Moskaus Geraune von einer «schmutzigen Bombe» Russland hat der Ukraine vorgeworfen, den Einsatz einer «schmutzigen Bombe» zu planen. Für Frankreich, Grossbritannien und die USA ein Vorwand für weitere Eskalationen. Nicolas Freund und Christof Münger

Weist die Anschuldigungen zurück: Wenn jemand in diesem Teil Europas Atomwaffen einsetze, dann könne das nur Russland sein, sagte Präsident Selenski in Kiew. Foto: Alamy Stock Photo

Es ist unklar, was Sergei Schoigu bezwecken wollte: Der russische Verteidigungsminister hatte am Sonntag bei einem Rundruf seinen Amtskollegen in Frankreich, Grossbritannien, den USA und der Türkei gegenüber behauptet, die Ukraine plane auf ihrem Staatsgebiet die Detonation einer mit radioaktivem Material angereicherten Bombe.