Kapo Aargau sucht Zeugen – Selbstunfall eines Neulenkers in Villigen fordert Todesopfer Der 19-jährige Lenker ist von der Strasse abgekommen und in den Wald geraten. Der Mitfahrer auf dem Rücksitz hat den Unfall nicht überlebt.

Das Auto kam von der Strasse ab und geriet in den angrenzenden Wald – bei der Kollision starb ein Mitfahrer auf dem Rücksitz. Foto: Kantonspolizei Aargau

Bei einem Selbstunfall eines Neulenkers im aargauischen Villigen kam am Dienstagabend ein Mitfahrer auf dem Rücksitz ums Leben. Ein Helikopter und eine Ambulanz brachten den Lenker und einen weiteren Mitfahrer laut Polizei mit Verletzungen ins Spital.

Auf der Ausserortsstrecke zwischen Mandach und Villigen war der 19-jährige Neulenker in einer Kurve von der Strasse abgekommen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Das Auto landete in einem Wald und wurde stark beschädigt.

Die Identität des getöteten Mitfahrers konnte nach Polizeiangaben vorerst nicht ermittelt werden. Die Feuerwehr habe die Strecke zwischen Mandach und Villigen mehrere Stunden für den Verkehr sperren müssen.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Strafuntersuchung. Beim jungen Autofahrer wurde eine Blut- und Urinprobe abgenommen. Seinen Führerausweis auf Probe musste er vorläufig abgeben. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

SDA