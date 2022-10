Smalltalk der Woche – Selbst in New York City sind diese Zoggeli made in Germany ausverkauft Hier gehts um einen klobigen Schuhtrend und erste Ideen für Weihnachtsgeschenke. Und: Wie eine Mandarine eine Swiss-Maschine am Boden hielt – unsere Liste fürs Tischgespräch. Tina Huber

Heisse Treter

Gemäss «New York Times» das begehrteste aller Birkenstock-Boston-Modelle: Ausführung Veloursleder, Farbe Taupe. Foto: PD

Das derzeit liebste Schuhwerk aller Hipster und Grossstadtromantiker? Die Boston-Clogs von Birkenstock. Der Birkenstock-Shop im New Yorker In-Viertel SoHo sei kürzlich leergekauft gewesen, wusste die «New York Times» zu berichten, zumindest was das beliebteste aller Modelle betreffe, jenes in Veloursleder der Farbe Taupe. Im Künstlerviertel Williamsburg in Brooklyn seien nur vereinzelte Exemplare übrig gewesen.