Chronische Erkrankung – Selbst in der Familie herrscht Unverständnis Seit 20 Jahren kämpft Nicole Haas gegen das chronische Erschöpfungssyndrom. Doch die Krankheit ist nicht ihr einziger Gegner. Maximilian Jacobi

Nicole Haas im betreuten Wohnheim Wohn4tel in Langenthal, in dem sie heute arbeitet. Foto: Beat Mathys

Sie erinnert sich daran, oft krank gewesen zu sein. Als Mädchen lag Nicole Haas regelmässig mit 40 Grad Fieber im Bett, litt häufig an Infekten, hatte einen entzündeten Hals. Auch an ihren Grossvater, den Landwirt, erinnert sie sich noch. Als sie zum ersten Mal Personen mit Behinderung sah, fragte sie ihn, was das für Menschen seien. «Solche, die man nicht brauchen kann», habe er geantwortet. Worte, die Spuren hinterliessen.