Sieh, was kommt von oben? Das offizielle Foto der Berner Regierung 2023/2024 mit Christine Häsler (Grüne), Evi Allemann (SP), Christoph Ammann (SP), Philippe Müller (FDP), Pierre Alain Schnegg (SVP), Christoph Neuhaus (SVP), Staatsschreiber Christoph Auer und Astrid Bärtschi (Die Mitte). Foto: PD/Ruben Ung

Erwartungsfroh blickt die Berner Kantonsregierung mit ihrem neuen Vorsitzenden Philippe Müller (FDP) gen Himmel, das heisst zur Drohne mit der Kamera. Rund um das Siebnergremium mit Staatsschreiber Christoph Auer sind ein paar jener roten Stühle in sorgfältig inszenierter Unordnung gruppiert, wie sie die einstige Stadtberner Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) in der Innenstadt platzieren liess.

Die Bürgerlichen in der Stadt lästerten damals über die «Luxusmöblierung», aber das scheint für die ebenso bürgerliche Mehrheit in der Berner Kantonsregierung weit entfernt zu sein. Denn es geht um eine «ungewohnte Perspektive» auf die Regierungsmitglieder, wie die Staatskanzlei zum Foto schreibt.

Es sind denn auch nicht die roten Stühle, die einen ins Grübeln bringen. Und es ist auch nicht der Spruch der magistralen Frohnatur Christoph Neuhaus (SVP) im «Making-of»-Film, der die Langlebigkeit seines Anzugs lobt, den er vor einem Vierteljahrhundert käuflich erworben habe. Nein, es ist die Drohne, mit der fotografiert und gefilmt wurde. War da nicht was mit einem Drohnenverbot über der Berner Altstadt, weil diese im Anflugperimeter des Flughafens Bern-Belp liegt?

Der Kanton hielt die Entstehung des Regierungsrats-Fotos in einem Video fest. Quelle: Kanton Bern.

Die Antwort lautet: «Im Prinzip ja, aber es gibt Ausnahmen.» Und just eine dieser Ausnahmen machte sich die Berner Regierung zunutze, indem sie ein Drohnenmodell mit einem Gewicht von 249 Gramm in die Lüfte schweben liess. Denn das Flugverbot für «unbemannte Luftfahrzeuge» über der Altstadt gilt nur für Vehikel mit einem Gewicht «von mehr als 250 Gramm». Clever, diese Regierung, ist man versucht zu denken. Bis einem die Schulklasse auffällt, die zu Beginn des Films neben dem Gremium vorbeimarschiert. Denn in den Vorgaben des Bundesamtes für Zivilluftfahrt für Leichtdrohnen ist festgehalten, dass man zwar über unbeteiligte Menschen fliegen dürfe. «Man sollte dies aber nach Möglichkeit vermeiden.»

Die Berner Regierung liess also zu, was laut Bund zu vermeiden ist. Denn die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule an der Postgasse hatten just zum Zeitpunkt der Aufnahmen ihren Schulschluss, was «etwas unglücklich» gewesen sei, wie das Amt für Kommunikation festhält. Der Platz sei zwar abgesperrt gewesen, und man habe die Auszubildenden aufgefordert, «am äussersten Rand des Rathausplatzes vorbeizugehen». Es hätten sich aber «nicht ganz alle» daran gehalten.

Eine gute Rechtsabteilung ist für eine Regierung Gold wert. Aber das Abchecken von Stundenplänen einer Berufsfachschule gehört halt nicht zu ihrem Kompetenzbereich.

Bernhard Ott ist Redaktor im Ressort Bern. Er ist Germanist und Historiker, schreibt über Politik und Gesellschaft und führt Samstagsinterviews durch. Mehr Infos

