Young Boys im Höhenflug – Selbst dem früheren YB-Trainer läuft es hervorragend Die Berner haben unter David Wagner Fahrt aufgenommen. Was der Trainer veränderte – und was das mit seinem Vorgänger zu tun hat. Dominic Wuillemin

Die Young Boys bieten Spektakel. Hier bejubelt Nicolas Ngamaleu gegen Servette sein Tor zum 1:0. Fotos: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Dem einen läuft es so gut, dass einzig der Torjubel des eigenen Spielers ein kleines Ärgernis ist. Der andere wählt, als er erzählt, wie zufrieden er mit den letzten Wochen gewesen sei, das Wort «extremst».

Der eine ist Gerardo Seoane. Mit Leverkusen hat der Trainer wettbewerbsübergreifend fünfmal in Folge gewonnen, Bayer liegt mit den grossen Bayern nach sieben Spieltagen an der Tabellenspitze der Bundesliga. Am Sonntag siegten die Leverkusener in Bielefeld 4:0, Doppeltorschütze Patrik Schick feierte zum Missfallen Seoanes vor den gegnerischen Fans provokativ mit Muskelmann-Pose.