«Sekundenklau»-Affäre: Schweizer Firma schuldete 1,7 Millionen

Können 1,7 Millionen Euro einfach so vergessen gehen, so ganz ohne Absicht? Diese Frage stellt man sich dieser Tage beim Deutschen Fussball-Bund DFB. Denn so viel Geld hat der Schweizer Sportvermarkter Infront den Deutschen nicht ausbezahlt – während Jahren. Dies stellt den im Sommer aufgeflogenen «Sekundenklau» bei Bandenwerbung an Fussballspielen, die Infront verkauft hat, in ein neues Licht. War wirklich nur ein Einzeltäter am Werk, wie Infront glauben machen will – oder liegt beim Sportvermarkter mit Hauptsitz in Zug mehr im Argen, als zugegeben?