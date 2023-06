In Eggiwil kam die Polizei – Sektenopfer sucht Gerechtigkeit – und wird verhaftet Philip Seibel wurde in einer Hippie-Sekte sexuell missbraucht. Nun brachte ihn ein bedrohlich klingender Facebook-Post in Schwierigkeiten. Dölf Barben

Als Musiker ist Philip Seibel es gewohnt aufzutreten. Nun sucht er die Öffentlichkeit, weil er Gerechtigkeit will. Foto: Raphael Moser

Mit seiner Geschichte ist Philip Seibel Anfang Mai an die Öffentlichkeit getreten. Sie war im Online-Teil dieser Zeitung zu lesen. Der 43-Jährige, der mit seiner Partnerin und drei Kindern im oberen Emmental lebt, bezeichnet sich als Sektenopfer.

Seine Mutter und sein Stiefvater waren Mitglieder der Hippie-Sekte Children of God. Wie zahlreiche andere Kinder auch war Philip Seibel in dieser Gemeinschaft ausgebeutet und sexuell missbraucht worden – zunächst in Indien, später in verschiedenen Kommunen in der Schweiz. Als Teenager setzte er sich ab und schlug sich unter anderem als Strassenmusiker durch.

Seither ist es sein Ziel, dass seine Eltern bestraft werden. Alle Anstrengungen blieben jedoch erfolglos. Der Umstand, dass sie für ihn juristisch nicht mehr greifbar sind, hat ihn nun selber in Schwierigkeiten gebracht.

In Eggiwil verhaftet

Wie Seibel diese Woche in einem Video bekannt gegeben hat, war er Ende Januar von mehreren Polizisten verhaftet worden. Ein Facebook-Post, den er am Tag zuvor veröffentlicht hatte, musste jemand als Drohung aufgefasst haben. Er kündigte darin an, er wolle nach Deutschland reisen und dafür sorgen, dass seine Eltern endlich die Gerechtigkeit erhielten, die ihnen zustehe.

Im Video schildert Seibel, was an jenem 27. Januar geschah: wie er in Eggiwil, wo er seine Tochter zum Arzt brachte, von mehreren «Polizisten mit sehr viel Gewalt» überwältigt und wie er gegen seinen Willen auf den Polizeiposten in Langnau und später ins Spital Burgdorf gebracht wurde.

Philip Seibel lebt im oberen Emmental. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Allrounder, Künstler und Musiker. Foto: Raphael Moser

Und wie die Polizisten wollten, dass er in die Psychiatrie eingewiesen wird. Die Psychiaterin in Burgdorf habe das aber abgelehnt – er sei nicht psychisch krank und stelle keine Gefahr für andere dar. Seibel hat in der Folge Strafanzeige gegen die Polizisten erstattet.

Von der ganzen Geschichte gibt es nur die Version von ihm selbst. Die Kantonspolizei lehnt es ab, Fragen zum Ablauf zu beantworten. Ebenso das Spital Burgdorf. Aus Persönlichkeits- und Datenschutzgründen sei dies nicht möglich. Ausserdem, heisst es in der Antwort der Polizei, betreffen die Fragen «nun eine laufende Untersuchung».

Untersuchung gegen Polizei

Tatsächlich: Die Anzeige von Seibel ist nicht abgewiesen worden. Es läuft eine Strafuntersuchung gegen die Polizisten. Es geht um Amtsmissbrauch, wie aus einem Dokument hervorgeht, das Seibel vor wenigen Tagen zugestellt erhielt.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt das Verfahren: Eine Untersuchung werde dann eröffnet, wenn sich unter anderem aus der Strafanzeige «ein hinreichender Tatverdacht ergibt», der vertieft abzuklären sei. Ob sich dieser Verdacht gegen die Polizisten dann weiter erhärte oder verflüchtige, werde sich zeigen, steht in der schriftlichen Antwort.

Ausserdem ist Seibel auch Anfang Februar bereits entlastet worden. Damals kam die Staatsanwaltschaft zum Schluss, seine angebliche Drohung auf Facebook rechtfertige keine Untersuchung. Die Staatsanwaltschaft stellte in der Verfügung fest, «bei diesem Post handelt es sich offensichtlich nicht um eine derart schwere Drohung (...), die bei objektiver Betrachtung geeignet ist, auch einen durchschnittlich empfindsamen Betroffenen in Angst und Schrecken zu versetzen».

«Erheblich frustriert»

Wer Seibel wegen des Facebook-Posts angezeigt hatte, ist nicht bekannt. Seibel sagt im Nachhinein, er habe sich «etwas ungeschickt» ausgedrückt. Zunächst hatte er auf seine Verzweiflung hingewiesen. Er war «erheblich frustriert», weil alle seine Anstrengungen, seine Eltern zur Rechenschaft zu ziehen, im Sande verlaufen waren. Danach folgte die Aussage, nun wolle er selbst für Gerechtigkeit sorgen.

Die Staatsanwaltschaft verwies in ihrer Beurteilung darauf, dass Seibel in seinem Post dargelegt hatte, wie seine Pläne aussehen. Er wollte vor dem Haus der Eltern einen Protest veranstalten und Broschüren an alle Nachbarn verteilen, «in denen genau erklärt werde, welche Verbrechen sie begangen hätten», steht in der Verfügung. Und: Seine Reise hätte er auf seinen sozialen Medien veröffentlichen wollen.

Offensive gegen Eltern

In öffentlich ausgestrahlten Interviews, aber auch in Videos, die er im Internet platziert, geht Seibel mit seinen Eltern schonungslos ins Gericht. Er outet sie vollständig und wirft ihnen Straftaten vor. Macht er sich damit nicht selber strafbar?

«Dann könnte ich endlich darlegen, was mir als Kind widerfahren ist.» Philip Seibel hofft, dass seine Eltern gegen ihn juristisch vorgehen

Seibel sagt darauf am Telefon, das mache er bewusst. Für ihn werde es immer unerträglicher, dass seine Eltern angeblich nicht mehr belangt werden können. Selbst wenn es gegen ihn eine Gegenklage geben sollte, wäre ihm das egal.

Eigentlich erhoffe er sich das sogar, sagt er: «Dann könnte ich endlich darlegen, was mir als Kind widerfahren ist.»

«Furchtbare Praktiken»

Georg Otto Schmid von Relinfo, der evangelischen Informationsstelle Kirchen – Sekten – Religionen, hält dazu fest: Wenn Seibels Mutter und Stiefvater gegen seine Vorwürfe gerichtlich vorgehen würden, erhielte er Gelegenheit, die Korrektheit seiner Anschuldigungen vor Gericht zu beweisen. Er käme damit zu einem Urteil, das strafrechtlich zwar nicht wirksam wäre, aber es wäre doch ein Urteil, das die Taten der Eltern inhaltlich bestätigen würde. Deshalb sei zu annehmen, dass sie auf ein juristisches Vorgehen eher verzichten werden.

Schmid war schon in der SRF-Sendung «10 vor 10» zu Wort gekommen. Von den Sekten, die in der Schweiz aktiv waren, sei die in Kalifornien gegründete Children of God die «schlimmste» gewesen, sagte er. Schmid spricht von «furchtbaren Praktiken». Alle hätten mit allen Sex gehabt, ob sie wollten oder nicht. Kinder und Teenager seien davon nicht ausgenommen gewesen. Sektenmitglieder hätten Aussenstehende über Sex angelockt; die Sekte habe sich über Prostitution finanziert.

Initiative kam zu spät

Aus Sicht des Sektenexperten haben die Behörden in der Schweiz in den 1980er- und 1990er-Jahren in Bezug auf diese Kinder versagt. Es hätte zumindest dafür gesorgt werden müssen, dass sie die Schule besuchen. Laut Schmid gibt es in der Schweiz 100 bis 200 Personen, die als Kinder bei dieser Sekte aufgewachsen sind. Als Opfer seien sie durch alle Maschen gefallen. Entschädigungen wären angezeigt.

Für Menschen wie Philip Seibel sei die eidgenössische Initiative für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern zu spät gekommen, sagt Schmid. Diese Initiative war im November 2008 angenommen worden; 2013 trat eine darauf beruhende Änderung des Strafgesetzbuches in Kraft.

Die Geschichte von Philip Seibel erachtet Schmid als glaubwürdig. Was er erzähle, entspreche dem, was von anderen Ex-Mitgliedern der Children of God berichtet werde und verschiedentlich auch in Buchform veröffentlicht wurde. Zudem hätten sich zahlreiche Eckdaten von Seibels Berichten überprüfen lassen. So gebe es zu seinem Stiefvater einen eigenen Eintrag auf einer ehemaligen Sektenwebsite.



