Blockade in der Lorraine – Seit sieben Jahren besetzt und kein Ende in Sicht Die Centralweg-Brache in der Berner Lorraine wird nun überbaut, doch beim angrenzenden Ex-Bordell am Lagerweg bewegt sich nichts. Der Besitzer will das Haus weder verkaufen noch sanieren. Adrian Hopf-Sulc

Unterrichtet und gewohnt wird hier gratis: Das heruntergekommene Haus am Lagerweg 12. Foto: Adrian Moser

Während Iouri Podladtchikov am Wochenende mit seinem Rücktritt Schlagzeilen machte, verweilte er fernab der Sportwelt: am Lagerweg 12 im Berner Lorraine-Quartier. Der Snowboarder und Olympiasieger will sich als ernst zu nehmender Fotograf und Künstler etablieren. Deshalb präsentierte er drei seiner Werke in einer Kunstgalerie, die in jeder Beziehung underground ist: Drei Stockwerke unter dem Boden befindet sich der kleine Ausstellungsraum namens Malmal.