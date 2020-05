Serie: Alltag im Ausnahmezustand – «Seit der Corona-Zeit kenne ich meine Grenzen» Der Alltag der Tänzerin Myriam Enters hat sich langsam wieder normalisiert. In ihrem neuen Tanzstück steht die Welt aber dennoch kopf. Simone Klemenz (aufgezeichnet)

Yoga im Garten und Gemüse im Hochbeet: Myriam Enters hat in den vergangenen Wochen neue Passionen entwickelt. Foto: Franziska Rothenbühler

«Zu Beginn des Lockdown herrschte viel Leere. Alle Verpflichtungen fielen weg, der Druck, Dinge zu erledigen, war abgeflacht. Meine Jobs in der Bar und in der Tanzschule erfuhren eine Zwangspause. Künstlerisch gesehen konnte ich mich so voll auf meine Arbeit als Tänzerin fokussieren, die Inspiration florierte. Seit der Corona-Zeit kenne ich aber auch meine Grenzen: Mehr als zwei Termine pro Tag sind eigentlich zu viel. Auch Ruhe tut mir sehr gut.