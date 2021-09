Ausstellung «Jetzt wählen» in der Nationalbibliothek – Seine Stimme erheben mit spitzer Feder und «Penis-Wärmern» Zuerst kommt Hans, viel später dann Elisabeth: Eine Ausstellung in der Schweizerischen Nationalbibliothek fragt, wer sich in der Schweiz eine Stimme verschaffen konnte. Alexander Sury

Wer bekommt eine Stimme in diesem Halbrund aus Archivschachteln? Foto: Simon Schmid NB

Nein, das eigentliche Objekt ist nicht ausgestellt. Dafür ein Dokument, auf dem die Künstlerin Doris Stauffer Anfang der 1970er-Jahre betont nüchtern erläutert, was sie mit den bunten «Penis-Wärmern» bezweckt, die sie selber in unterschiedlichen Grössen strickt. Doris Stauffer (1934–2017) steht neben den beiden Schriftstellerinnen Mariella Mehr und Alice Ceresa (1923–2001) im Zentrum der Ausstellung «Jetzt wählen. Über das Recht auf eine Stimme» in der Schweizer Nationalbibliothek.

Doris Stauffer gehörte 1969 zu den Gründerinnen der Frauenbefreiungsbewegung FBB. Die Subversivität ihrer Arbeiten entging dabei oft auch ihren Mitstreiterinnen. Einige Frauen monierten, das traditionell als Frauenarbeit betrachte»Lisme» sei doch genau etwas, dass es zu überwinden gelte. Besagte «Penis-Wärmer» waren indes als ironisches Geschenk gedacht für Männer, die sich um die Unterdrückung der Frau verdient gemacht hatten – auf dass es ihnen auch weiter wohlig warm bleibe im Schoss des Patriarchats. Stauffer führte in den 1970er-Jahren auch «Hexenkurse» zur Selbstermächtigung von Frauen. In der Ausstellung ist ein Gewand mit vollmondförmiger Maske ausgestellt, das die Künstlerin für diese Rituale anfertigte.