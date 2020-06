Thierry Carrel – Seine Beziehung zur Insel-Chefetage hatte sich abgekühlt Der Wechsel des Starchirurgen zur Hirslanden-Gruppe hängt mit dem Ende der Kooperation zwischen Inselspital und Klinik Beau-Site zusammen. Bernhard Ott

Der Starchirurg Thierry Carrel findet im Inselspital bald keinen Platz mehr. Er wechselt 2021 zur Hirslanden-Gruppe. Foto: Béatrice Devènes

Was geschah zuerst? Ist Thierry Carrels Wechsel zur Hirslanden-Gruppe per Ende Januar 2021 der Auslöser für die Beendigung der Kooperation zwischen dem Inselspital und der Klinik Beau-Site? Oder war es umgekehrt? Sowohl das Inselspital als auch Carrel hüllen sich in Schweigen. Fakt ist: Die Kooperation der beiden Spitalgruppen hatte sowohl für das Inselspital als auch für Carrel enorme Vorteile. In der gegenwärtigen Umbruchphase der Schweizer Herzchirurgie sei die Kooperation ein «wegweisender Ansatz», lobte die Medienstelle des Inselspitals im Sommer vor zwei Jahren. Und für Carrel selber war die Übernahme der Leitung des gemeinsamen Herz-Leistungszentrums ein Karrieresprung.