Wieder Montag – Seine alte Dampflok kann

auch Würstchen kochen Kurt Amacher ist ein Lokführer wie aus dem Bilderbuch. Er kennt die Macken jeder Maschine, mit der er aufs Brienzer Rothorn fährt, denn er hat vierzig Jahre Erfahrung. Markus W. Dütschler

Kurt Amacher auf der Dampflok Nr. 2, erbaut 1891, die immer noch im Einsatz ist. Foto: Alexandra Jäggi

Beim ersten Blick ist man irritiert. Es scheint, als knieten die Lokomotiven im Depot der Brienz-Rothorn-Bahn (BRB). Doch das muss so sein. Denn auf der Fahrt, wenn die Zahnradbahn auf der Bergstrecke alle 100 Meter ein Stockwerk an Höhe gewinnt, liegt der Heizkessel eben. Sein Boden ist von Wasser bedeckt. So muss es sein, denn es stellt ja auch niemand eine leere Pfanne auf eine Kochplatte.