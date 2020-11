Komik ist Schwerarbeit – Sein Tod löste in Hollywood Schockwellen aus Der Schauspieler und Sänger John Belushi, als Komiker bis heute verehrt, zerstörte sich systematisch selbst. Ein neuer Dokumentarfilm versucht, ihm gerechter zu werden. Jean-Martin Büttner

Von Drogen abhängig, von Drogen überwältigt: John Belushi. Foto: Alamy

John Belushi starb dreimal. Das erste Mal gegen Ende seiner Karriere, die er nur noch mit hohen Drogendosen bewältigen konnte, bevor Kokain und Heroin ihn überwältigten. Regisseur John Landis erinnert sich an eine Begegnung in Belushis Wohnwagen, die ihm klarmachte, wie schlecht es um seinen Star stand und wie schwer es werden würde, den «Blues Brothers»-Film fertigzustellen.

Belushi sass mit leeren Augen in seinem Trailer, schwer übergewichtig. Cognac rann aus seinem Mund, neben ihm erhob sich ein Matterhorn aus lauter Kokain. So würde er es nicht lange machen, sagten seine Ärzte. Jedes Mal, wenn einer mit seinen Warnungen zu konkret wurde, nahm Belushi einen anderen.

Zum zweiten Mal starb Belushi am 5. März 1982 im Chateau Marmont in Los Angeles, nachdem ihm ein Dealer einen «Speedball» gespritzt hatte, wie die Kombination aus Heroin und Kokain genannt wird. Der Cocktail heisst in einschlägigen Kreisen seither «Belushi». John Belushis Tod mit 33 Jahren löste Schockwellen in den Musik- und Filmbranchen aus. Er machte Kollegen wie Robin Williams klar, was mit ihnen passieren würde, wenn sie ihre Exzesse nicht bändigten.

Seinen dritten Tod erlitt Belushi postum: In der reisserischen, auf morbide Weise todesbesessenen Biografie «Wired» von Bob Woodward, dem Watergate-Mitenthüller, 1986 unter dem Titel «Überdosis» auf Deutsch erschienen. Investigativ-Reporter Woodward scheint massiv mehr an den Irrläufern des Schauspielers interessiert gewesen zu sein als an seinem Talent. In seiner Schilderung verkommt Belushi zum vollgepuderten Clown.

Es hat in der Folge nicht an Heiligsprechungen gefehlt, eine Tendenz, die der Verehrte wohl gehasst hätte. Denn John Belushi, Sohn albanischer Immigranten aus Chicago, Komiker, Musiker und früherer Football-Spieler, bleibt für viele einer der besten amerikanischen Humoristen.

Kaum einer wusste eine fast kindliche Unschuld mit einer ebenso kindlichen Anarchie zu kombinieren. Belushi war ein Meister der wortlosen Komik, oft genügten ihm seine serpentinen Augenbrauen, um Kaskaden von Gelächter auszulösen. Dass er auch ein passabler Sänger war, zeigt gerade der «Blues Brothers»-Film sowie seine Parodien von Joe Cocker, Slim Harpo und vielen anderen. Sein Beethoven mit Sonnenbrille auf Kokain bleibt unvergesslich.

Letzten Endes starb er, wie er gelebt hatte: als Rockstar.

Letzten Endes starb John Belushi genauso, wie er gelebt hatte: als Rockstar. Und wie bei jeder exzessiven Persönlichkeit gingen alle Zwischentöne, jeder Anflug von Verletzlichkeit, Poesie, Selbstkritik und Intelligenz im Lärm des Klatsches, der Skandalsucht und der Übertreibung unter.

Hier setzt der neue Dokumentarfilm von R.J. Cutler über den toten Irren an. Gemäss der «New York Times» bringt er es fertig, der komplexen Persönlichkeit des Komikers näherzukommen, ohne in einer Verehrerpose zu erstarren. Belushi konnte launisch sein, unsicher, eifersüchtig, überkritisch seinen Kolleginnen gegenüber. Und die Drogen machten alles schlimmer, wie Drogen das so an sich haben.

Warum er dermassen viel davon nehme, fragte ihn ein Angestellter, der Belushis Drogenkonsum eindämmen sollte. «Weil ich immer lustig sein muss und ich es sonst nicht schaffe», gab der zurück. Komik ist Schwerarbeit.