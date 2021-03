Serie «Was macht die Kunst?» mit Lorenzo Salafia – Sein Paradies wurde abgerissen Lorenzo Salafia bringt Ruinen zum Blühen und entfacht demnächst in Bümpliz ein Lagerfeuer. Die Krise findet er für sein Schaffen «sehr fruchtbar». Céline Graf

Über der Werkstatt übernachtet er gelegentlich: Lorenzo Salafia in seinem Atelier in Kehrsatz. Foto: Adrian Moser

Die Klingel ist kaputt, auf Klopfen keine Reaktion. Doch die Tür ist offen zur Ateliergemeinschaft «Low End» auf, die exotisch anmutet, zwischen Kabelfirma und Fitnesscenter, in einem verblichenen Gewerbeklotz am Eingang von Kehrsatz. Vom Spannteppich des Treppenhauses über die Schwelle in die Küche, vorbei an einem Aquarium und einem Tisch mit Brotkrumen und Käse, über dem leichter Zigarettengeruch hängt.

Im hinteren Teil der Etage befinden sich die Ateliers, durch Glaswände sieht man vom Gang hinein. Sechs der sieben Mieterinnen und Mieter sind Sprösslinge eines Fine-Arts-Studiums an der Hochschule der Künste Bern. Einer von ihnen ist Lorenzo Salafia. Der 37-jährige Künstler mit Käppi, weinroter Stoffhose und fleckigem weissem Gilet ist gerade damit beschäftigt, seinen Zirkel zu suchen.