Tod im Vollzug – Sein letzter Wunsch blieb unerfüllt Ein Berner Mehrfachmörder durfte nicht in einem Sterbehospiz sterben. Der Fall ist exemplarisch: Es fehlen palliative Angebote für schwer kranke Straftäter. Bernhard Ott

Im Besuchszimmer der Bewachungsabteilung im Berner Inselspital sind die Patienten durch eine Glasscheibe von ihrem Besuch getrennt. Kommuniziert wird durch eine Gegensprechanlage. Foto: Adrian Moser

In der Gefängnisabteilung des Berner Inselspitals wollte der krebskranke Mehrfachmörder C. auf keinen Fall sterben. Denn die Sicherheitsvorschriften verunmöglichen es Angehörigen, Sterbende zu begleiten. «Auch ein Verbrecher hat das Recht, in Würde zu sterben», sagte der 54-Jährige Anfang November bei einem Treffen im Besuchszimmer der Anstalt Thorberg.