Ikonisches Corona-Foto – Sein Handybild rüttelte die Schweiz auf – und ganz Europa Vor einem Jahr fotografierte Emanuele di Terlizzi in Bergamo eine Kolonne von Militärlastern, die Covid-19-Tote transportierten. Sein Bild machte die Corona-Krise erst begreifbar. Kia Vahland

Das Bild, das ganz Europa aufrüttelte: Armeelastwagen transportieren vor dem Spital in Bergamo die Covid-Toten ab.

Am 14. März 2020 war es 12 Grad mild in der Zürich, Bern und Basel, und die Menschen drängten sich an See- und Flusspromenaden, auf Märkten und in Bars. Nur die italienischen Touristen fehlten.

In der Region um Bergamo starben in dieser Zeit Menschen nach einem Marktgang oder einem Besuch bei den Enkeln an Covid-19. Aber Bergamo, rund 500 Kilometer entfernt, schien vielen an diesem Wochenende weit weg.

Die Seuche schien die Sache der anderen

Bergamo, das waren Nachrichten im Radio, das man ausschalten konnte. Weil man noch einmal sorglos anstossen, alle umarmen wollte, bevor der drohende Lockdown Realität werden sollte. Dass er kommen würde zum Schutz vor Ansteckungen – das ahnte an jenem Samstag manch einer. Bloss führte das nicht zu besonderer Vor- und Einsicht, sondern zu einer trotzigen Feier. Die Seuche schien Sache der anderen.