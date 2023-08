Dominic Lobalu, der Läufer aus Abtwil – Der Mann, der in seinem Leben noch nie frei war Dominic Lobalus Geschichte bewegt die Weltmedien. Die Schweiz wollte den vom Krieg geflüchteten Superläufer an die WM bringen. Doch er darf nicht starten, weil der Weltverband keine Lösung hat. Monica Schneider

Er ist geduldig und hat der WM im Kopf keinen Platz eingeräumt: Dominic Lobalu (24). Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Meldung kam am Montag einigermassen überraschend: Die weissrussische Sprinterin Kristina Timanowskaja darf für Polen starten – ab sofort. Also auch an der WM, die am übernächsten Samstag in Budapest beginnt. Ihre Geschichte hatte vor zwei Jahren an den Olympischen Spielen in Tokio für Empörung und Schlagzeilen gesorgt. Die Athletin war damals aus Tokio geflüchtet, weil weissrussische Sportfunktionäre sie nicht wie geplant im Rennen über 200 Meter starten lassen, sondern in der 4x400-m-Staffel einsetzen wollten. Timanowskaja wehrte sich dagegen – und wurde heimgeschickt.