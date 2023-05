Denkwürdige Berner Verbrechen – Sein abgeschlagener Kopf sollte für Abschreckung sorgen Vor 500 Jahren liess die Obrigkeit das Haupt von Hans im Sand auf einen Spiess stecken. Wie geriet der ehrenwerte Mann aus dem Haslital bloss in diese Lage? Alexander Sury

Hans im Sand weigerte sich, dem alten Glauben abzuschwören: Seit fast einem halben Jahrtausend wird sein Schädel in der Sakristei der Kirche von Sachseln aufbewahrt. Infografik: Tamedia

In der Sakristei der Kirche von Sachseln in Obwalden wird in einem Reliquienkästchen seit fast 500 Jahren ein Schädel aufbewahrt. Der in ein feines Netz gefasste und mit einem Lorbeerkranz aus Blattgold gekrönte Schädel ist vollständig erhalten. Auffallend ist ein relativ grosses Loch auf der linken Seite des Schädels. Was genau zu dieser Verletzung geführt hat, ist unbekannt.