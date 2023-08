Seilziehen um Grünflächen – Widerstand gegen Solarpark beim Flughafen Ein neuer Verein bekämpft die geplante Solaranlage beim Flughafen. Er sieht eine Trockenwiese in Gefahr. Johannes Reichen

Um die Grünflächen beim Flughafen wird gestritten. Foto: Raphael Moser

Der Flughafen Bern-Belp und die BWK wollen im Belpmoos einen Solarpark bauen. Er soll 25 Hektaren umfassen und wäre damit die grösste Freiflächenanlage der Schweiz. Nun wehrt sich ein neuer Verein mit dem Namen Natur Belpmoos gegen dieses Vorhaben.

Der Verein sorge sich um die «Zukunft der grössten Trocken- und Magerwiese des Mittellandes», steht in einer Medienmitteilung. Trockenwiesen weisen bis zu hundert Pflanzenarten auf und gehören zu den artenreichsten Flächen.

Biologin Mary Leibundgut hatte die Trockenwiese im Belpmoos im Auftrag des Kantons Bern für das Inventar der Trockenwiesen und -weiden kartiert. «Zwischen Genfer- und Bodensee findet man wohl keine vergleichbare Fläche», sagte sie im Frühling zu dieser Zeitung. Leibundgut sprach auch an der Gründungsversammlung des Vereins in Belp, ebenso Urs Muntwyler, einstiger Leiter des Photovoltaik-Labors an der Berner Fachhochschule.

Hinter dem Verein stehen Personen aus dem Grossraum Bern mit «unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen». Die Medienmitteilung ist von Jürg Hostettler und Stefan Zlot unterzeichnet. Zlot war früher Präsident der Segelfluggruppe Bern, die ebenfalls von den Plänen des Flughafens betroffen ist und die Kündigung erhalten hat.

So soll die geplante Solaranlage auf dem Gelände des Flughafens aussehen (Visualisierung). Foto: PD

Photovoltaik sei ein wichtiger Energieträger, schreibt der Verein. Solarzellen gehörten auf dafür geeignete Dächer und Infrastrukturen wie Lärmschutzwände entlang von Autobahnen. Es stünden genügend Flächen für einen «massiven Ausbau» zur Verfügung. «Anerkannt schützenswerte Gebiete» wie das Belpmoos könnten davon verschont werden.

