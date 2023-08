Rückblick auf die Kletter-WM – Sehr viele Glanzlichter – wenige Schweizer Höhepunkte Wer hat in Bern überzeugt? Wer überrascht? Was haben die Schweizer gezeigt? Und welche Kletterin gewann nicht nur eine Medaille? Annick Vogt

Die Beste ist doch nicht unschlagbar: Janja Garnbret

Kehrt mit zwei WM-Medaillen nach Hause und qualifiziert sich für Paris 2024: Janja Garnbret. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die meisten Athletinnen benötigen für einen Boulder meist mehr als einen Versuch, bis sie es zum Top, dem obersten Griff, schaffen. Nicht so Janja Garnbret. Sie schafft bei 11 von 13 Boulder einen Flash, das Boulderproblem innerhalb eines Versuchs. Nur einmal braucht sie mehr als einen Anlauf. Während andere Kletterinnen fast schon verzweifeln und ratlos wirken, schafft es die Slowenin mit einer spielerischen Leichtigkeit. So holt sie sich auch an dieser WM den Titel – zum dritten Mal hintereinander. Teilweise fragt man sich, ob es für die 24-Jährige vielleicht eine Herausforderung wäre, wenn man ihr weniger Zeit als die fünf Minuten geben würde.