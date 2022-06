Ausgehtipp: Cochon Double – Sehr, sehr aparte Musik Wers nicht ans Stadtfest schafft, der kann auch in Thun neue einheimische Musik entdecken. Vorhang auf für Cochon Double. Ane Hebeisen

Wie ein Echo aus dem französischen Untergrund der Achtzigerjahre: Cochon Double. Foto: Gaspard Gigon

Bern wird ab heute dank des Stadtfestes in Sachen heimischer Live-Musik dermassen überflutet, dass es unvernünftig schiene, dieser Riesen-Sause nicht beizuwohnen. Wer es indes nicht bis in die Hauptstadt schafft, dem sei ein kleines, apartes Konzert im Mokka Thun ans Herz gelegt.

Affichiert ist das Projekt Cochon Double aus Neuenburg, das sich einer schattigen, avantgardistischen Form der Popmusik verschrieben hat. Dabei verweist die Band auf eine Epoche in den Achtzigerjahren, als im französischen Post-Punk-Underground gerne Chanson, New Wave, Dadaismus und Rudimentär-Elektro durcheinandergewirbelt wurden. Bands wie Un Département, DDAA oder – ebenfalls in Neuenburg – Débile Menthol waren für diese erfrischende Musikbewegung stilbildend. Schön, dass in der Schweiz nun ein Echo davon zu vernehmen ist. (ane)

