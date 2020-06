Darum geht es Infos einblenden

In Felskavernen bei Mitholz lagern noch einige Tausend Tonnen alte Armeemunition, darunter alte Fliegerbomben. 1947 flog ein Teil des Munitionslagers in die Luft, der Rest wurde verschüttet. Bei der verheerenden Explosion kamen neun Menschen ums Leben und Mitholz wurde verwüstet. Lange Zeit gingen Experten davon aus, dass allfällige weitere Explosionen nur beschränkten Schaden anrichten würden. Erst 2018 kam das VBS in einer neuen Risikoanalyse zu ganz anderen Schlüssen.

Nun rückte eine vollständige Räumung der explosiven Altlasten in den Fokus. Auf eine solche drängten auch die Dorfbewohner.

Im vergangenen Februar wurde klar, dass ein solches Vorhaben äusserst komplex ist und das Dorf während der heiklen Arbeiten rund zehn Jahre lang zu einem Geisterdorf würde. Die Räumung dürfte auch deutlich mehr als eine Milliarde Franken kosten.

Zur Not könnte die gesamte Anlage mit Gestein überdeckt werden, was den Bewohnern eine Langzeitevakuierung ersparen würden. Doch damit bliebe «ein giftiges Geschenk für unsere Nachkommen» in der Fluh bei Mitholz, wie Projektleiter Hanspeter Aellig im Februar sagte. (sda)