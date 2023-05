Der frisch gekrönte King Charles und Königsgemahlin Camilla winken vom Balkon des Buckingham-Palasts. Foto: Frank Augstein (Keystone, AP)

Wie viele Schweizer sich am Samstag die Krönung von Charles III., König von Grossbritannien, Nordirland, Kanada, Australien etc., angesehen haben, weiss ich nicht, ich habe nicht nachgezählt – es dürften aber einige gewesen, mich mit eingeschlossen, ein überzeugter, manchmal gar leidenschaftlicher Republikaner, so wie die meisten Schweizer wohl auch, wenn ich das unterstellen darf. Was, um Himmels willen, hat uns trotzdem dazu bewogen, zusammen mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die sich ebenso wenig für Untertanen von Charles III. halten, vor dem Fernseher oder dem Computer auszuharren, um ein mittelalterliches Ritual mitzuerleben, das uns politisch angeblich nicht kümmert, obwohl hier ein König, mithin ein Alleinherrscher, inthronisiert wurde? Sehnen wir uns insgeheim die Könige und Kaiser zurück?