5 Fragen zum Tech-Event – Sehen wir heute die Apple-Brille? An der jährlichen Entwicklerkonferenz stellt der iPhone-Konzern neue Software vor. Doch am spannendsten könnte neue Hardware werden. Die heissesten Gerüchte. Rafael Zeier

Bis die Apple-Brille auch nur annähernd so elegant aussieht, wird es noch Jahre dauern. Vermutlich. Foto: Rafael Zeier

Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, besagt ein Sprichwort. Das gilt besonders, wenn es um Apple-Events geht. Im Vorfeld der diesjährigen Entwicklermesse WWDC ist die Gerüchtelage so verworren wie schon lange nicht mehr. Vieles ist möglich, und nur ein Teil der Spekulationen dürfte Realität werden.

Trotzdem wagen wir uns an die drängendsten Fragen zum heutigen Apple-Event:

Kommt die Brille?

Gäbe es nicht haufenweise Gerüchte, ich hätte entschieden dagegen gewettet. Die Brille ist ein zu grosses Thema, um sie in die Entwicklermesse hineinzufalten. Zudem hätte ich eher auf nächstes oder übernächstes Jahr getippt. Apple hat überhaupt keinen Konkurrenzdruck und könnte sich für die Präsentation der Brille Zeit nehmen. Trotzdem gibt es Gerüchte, dass es heute schon losgehen könnte.

Wenn dem tatsächlich so ist, wird es höchstens ein erster Schritt auf dem Weg zur Brille. Mit viel Fantasie kann ich mir vorstellen, dass Apple die Software zeigt und so App-Entwickler an Bord holen möchte. Damit das gelingt, ist es nicht ausgeschlossen, dass Apple auch ein Gerät – ähnlich der Hololens von Microsoft – zeigt.

Also eine technisch aufwendige Mischung aus Helm und Skibrille, voller Kameras, hochauflösender Mini-Displays und Kameras. Und sehr teuer. Bis zur Lancierung eines alltagstauglicheren Geräts, das in etwa wie eine normale Brille aussieht, dauert es wohl noch Jahre.

Was ist mit anderer Hardware?

Die WWDC ist eine Software-Veranstaltung. Hardware ist da nur ein Nebenaspekt. Aber ja, es gibt weitere Hardware-Gerüchte. Genauer gesagt deren zwei.

Sehr realistisch ist, dass Apple den neuen Profi-Mac, den Mac Pro, zeigt. Dass der Computer bald vorgestellt wird, hat Apple erst kürzlich an einem Event angekündigt. Freilich ohne Details oder Datumsangaben. Aber schon die letzten beiden Varianten des Mac Pro wurden an einer WWDC gezeigt. Schliesslich ist dort das ideale Publikum: Software-Profis mit hohen Anforderungen und dem entsprechenden Budget. Denn ja, der Mac Pro wird teuer. Mehrere Tausend Franken wird die Profi-Kiste kosten.

Und dann gibts da noch ein zweites Gerücht: nämlich dass Apple ein neues Macbook (Air) vorstellen könnte. Das passt zwar so gar nicht an eine Veranstaltung wie die WWDC, aber die Gerüchte sind ziemlich eindeutig. Ein neues Macbook Air mit neuem Design, Farben und einem neuen Apple-Prozessor wäre wirklich spannend. Schliesslich ist das Macbook Air Apples meistverkaufter Mac. Tatsächlich wäre es auch ein wuchtiger Tritt ans Schienbein von Konkurrent Intel, wenn Apple einen neuen M2-Prozessor vorstellt und den in unterschiedlichen Varianten sowohl im teuersten Mac wie im günstigsten Macbook verbaut.

Und was ist mit Software?

Fürs iPhone, die Apple Watch und den Mac dürfte es viele kleine, aber hilfreiche Verbesserungen geben. Die Apple Watch zum Beispiel soll einen besseren Akkusparmodus bekommen.

Gibt es auch Grösseres zu erwarten?

Eine grosse Verbesserung wird beim iPad erwartet. Das soll nun endlich ein Betriebssystem bekommen, das die enorme Leistungsfähigkeit der aktuellen Top-Modelle (gleicher Prozessor wie der iMac, mehr Arbeitsspeicher als viele Laptops) ausreizt. Nachdem die iPad-Software in den letzten Jahren vor allem kosmetisch etwas verbessert und vereinfacht wurde, soll nun ein grosser Schritt anstehen. Es wäre höchste Zeit.

Wann beginnt der Event? Und gibt es wieder ein vorab aufgezeichnetes Video?

Genau. Die Präsentation ist wie in den vergangenen zwei Jahren ein Video und die Entwicklermesse weitestgehend virtuell. Ein paar ausgewählte und ausgeloste App-Entwickler sind vor Ort an einer Art Public Viewing am Apple Hauptsitz. Los gehts um 19 Uhr – auf dieser Seite werden Sie einen Liveticker dazu finden.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

