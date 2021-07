Kecker Norrie

Federer und Gasquet werden demnächst auf dem Court erwartet. Der Gegner dieser Partie steht schon fest: der Brite Cameron Norrie. Die Weltnummer 34 ist gut in Form, erreichte am Vorbereitungsturnier in Queen's den Final und fühlt sich sehr wohl auf Rasen. «Sollte es Federer werden, es wäre sicher ein guter Zeitpunkt, um gegen ihn zu spielen», sagte Norrie keck – und fügte schmunzelnd an: «Aber er ist immer noch ein ordentlicher Spieler.»