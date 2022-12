Foto-Adventskalender, Tag 17 – Segen und Fluch Die Gasmaske war der ultimative Schutz, weshalb ihr Tragen oft geübt wurde. René Wüthrich

Im Warenhaus Loeb in Bern übten Verkäuferinnen 1942 das richtige Verhalten bei einem Luftschutzalarm. Alle Bilder: Eugen Thierstein; Burgerbibliothek Bern BBB N_Eugen_Thierstein_390_20

Ausgerechnet im gefühlsmässig empfindlichsten Raum des ganzen Warenhauses, dort, wo während der Ladenöffnungszeiten Kundinnen und Kunden nach schönem und dekorativem Glas Ausschau halten, findet am 23. April 1942 abends eine Luftschutzübung statt. Auch das will geübt sein, sorgsam mit Zerbrechlichem umzugehen und trotz Nervosität, Anspannung, Stress und vielleicht Panik nicht alles kurz und klein zu schlagen. So erscheinen die Glaswaren wie eine geheimnisvoll glitzernde Symbolik für allerlei Gefühle, die nicht sein dürfen. Seit im Ersten Weltkrieg durch Zeppeline und später Flugzeuge auch Städte bombardiert wurden, um damit den Widerstandswillen ihrer Bevölkerung zu brechen, ein Mittel, das im Zweiten Weltkrieg in grossem Ausmass angewendet wurde, rüsteten Gemeinden und Firmen in Sachen Luftschutz auf. Man musste mit Feuer, Explosion und giftigem Gas rechnen. Die Gasmaske spielte in den Sicherheitsdispositiven eine zentrale Rolle, da sie die Personen handlungsfähig und am Leben erhalten konnte.

Man kann den Ernstfall nicht oft genug üben. BBB N_Eugen_Thierstein_390_12

Was tun, wenn die Luft voller Rauch oder Gift ist? Asche wird gestreut. Mehr als realistische Kulisse? BBB N_Eugen_Thierstein_390_15

Scheinwerfer erleuchten die Szenen wie im Fotostudio. BBB N_Eugen_Thierstein_390_19

Glasmenagerie. Eine Verletzte braucht Hilfe. BBB N_Eugen_Thierstein_390_21

Am besten bringt man sie so schnell wie möglich an die frische Luft. BBB N_Eugen_Thierstein_390_22

Aufräumen tun die Übungsteilnehmerinnen dann ohne Maske. BBB N_Eugen_Thierstein_390_16

Marsch mit Gasmaske

Eugen Thierstein zeigt sich bei dieser Reportage ganz auf der Höhe der Militärausbildung seiner Zeit und begleitet mühelos eine Gruppe oder einen Zug von Soldaten auf ihrem Marsch mit der Gasmaske. Thierstein ist nah bei den Menschen, er zeigt keinen Offizier, niemanden, der Befehle erteilt. Nur der stumme, gesichtslose und wahrscheinlich relativ sinnlose und für die Soldaten erst noch einigermassen gefährliche Marsch interessiert ihn, der sich wie von allein, gespensterhaft abzuspielen scheint. Und Thierstein macht dabei real mit, wenn auch, wahrscheinlich, ohne die Maske.

Das Detachement im Anmarsch über die Panzerpiste bei Mülenen. Es herrscht prächtiges Wetter. Eugen Thierstein, BBB N Eugen Thierstein G/8

Zunächst geht es über eine Leiter nach oben. Eugen Thierstein, BBB N Eugen Thierstein G/10

Ein Korporal in schwieriger Lage. Vorsichtig tastet er sich die Leiter hinauf und sucht den Ausstieg. Das ist nicht einfach, mit der Gasmaske auf dem Gesicht. Man sieht damit kaum etwas. Eugen Thierstein, BBB N Eugen Thierstein G/1

Ohne Gesichter und Mimik wirken die Soldaten, als ob sie völlig problemlos unterwegs wären. Es könnte auch mehrmals derselbe Soldat sein, einer sieht aus wie der andere. Unter ihnen liegt die Talstation der Niesenbahn. Eugen Thierstein, BBB N Eugen Thierstein G/4

Die Soldaten erreichen bald eine eindrückliche Höhe. Der Fotograf scheint an der Spitze mithalten zu können. Die Niesenbahn ist wohl ausser Betrieb, da kein Seil auf den Rollen ist. Eugen Thierstein, BBB N Eugen Thierstein G/7

Weiter oben geht es, mit vermutlich beschlagenen Sichtgläsern, hinunter über Schnee. Eugen Thierstein, BBB N Eugen Thierstein G/11

Übungsende. Und was hat man dabei gelernt? Das scheint den Soldaten vorerst völlig egal zu sein. Sie fanden das Ganze überhaupt nicht lustig und schimpfen über diese verfluchte Gasmaske. Eugen Thierstein, BBB N Eugen Thierstein G/12

