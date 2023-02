Verdächtiger wurde festgenommen – Sechs Tote bei Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Mississippi Erneut hat ein Fall von Schusswaffengewalt mit mehreren Toten die USA erschüttert: Sechs Menschen fallen dem Gewaltakt eines Mannes zum Opfer.

Bei einem Schusswaffenangriff in einer kleinen Gemeinde im US-Bundesstaat Mississippi sind am Freitag sechs Menschen ums Leben gekommen. Die sechs Personen seien in der Ortschaft Arkabutla südlich von Memphis (Tennessee) an mehreren Orten erschossen worden, teilte die Polizei von Tate County am Freitagabend (Ortszeit) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Täter tötet seine Ex-Frau

Der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, schrieb auf Twitter, derzeit gehe man davon aus, dass der mutmassliche Schütze alleine gehandelt habe. Sein Motiv sei noch unbekannt. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf die Polizei, der mutmassliche Täter habe unter anderem seine Ex-Frau umgebracht.

Die USA haben seit langem mit einem enormen Ausmass an Waffengewalt zu kämpfen. Regelmässig kommt es zu tödlichen Schusswaffenattacken. US-Präsident Joe Biden äusserte sich bestürzt über die jüngste Attacke in Mississippi und rief den Kongress einmal mehr auf, eine Verschärfung der Waffengesetze im Land zu beschliessen, um zum Beispiel Sturmgewehre zu verbieten. «Waffengewalt ist eine Epidemie und der Kongress muss jetzt handeln», mahnte Biden.

Gesetzesreformen bleiben ohne Erfolg

Öffentliche Forderungen nach Gesetzesreformen gibt es in den USA nach jeder grösseren Schusswaffenattacke – allerdings ohne jeden Erfolg. Viele Republikaner im Kongress sperren sich seit Jahren gegen strengere Regularien. Selbst die Tatsache, dass vielfach auch Kinder Waffen zum Opfer fallen, hat daran nichts geändert. Nach Angaben des Weissen Hauses sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr Kinder im Schulalter durch Schusswaffen ums Leben gekommen als Polizisten und Soldaten im aktiven Dienst zusammen.

