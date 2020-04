Jobcoach – Sechs Tipps für eine bessere Work-Life-Balance Ach, ich bin ja eh vor dem Laptop … Seit Corona sind die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verschwunden. So bleiben Sie im Gleichgewicht. Noémi Nagy

Konferenzen, Chats und Hausarbeit: Zeitmanagement wird im Lockdown zur Herausforderung. Foto: Getty Images

Ich habe die ganze Woche zu Hause gesessen und hätte diesen Artikel verfassen können. Eigentlich hätte genug Zeit dafür da sein sollen. Ich sitze seit Beginn der Covid-19-Krise sowieso nur noch zu Hause. Oder?

Nun ist es Stunden vor Abgabetermin, und ich frage mich, wieso ich erst jetzt dazu komme. Kennen Sie das Gefühl? Scheinbar geht es derzeit vielen von uns so: Laut ersten Umfragen erweist sich die Heimarbeit inmitten der Pandemie für die meisten Arbeitnehmenden als schwieriger denn gedacht. Plötzlich stecken wir den ganzen Tag in verschiedenen Videokonferenzen – sei es mit dem Team von der Arbeit, der Familie oder mit den Freundinnen.

Klar, schliesslich ist das alles, was uns übrig geblieben ist: der digitale Kontakt. Diesen bewusst zu pflegen, ist gerade heute besonders wichtig, da wir zusammenhalten und aufeinander achten sollten. Das braucht jedoch alles seine Zeit. Und Zeit zu managen, scheint dieser Tage nicht ganz so einfach.

Gesucht: Neues Gleichgewicht

Was führte dazu, dass die Work-Life-Balance in der Quarantäne ins Wanken geriet? Der Hauptgrund für die derzeitigen Herausforderungen ist, dass wir Arbeit und Freizeit nun nicht mehr räumlich trennen können. Dies ist ein Trend, der bereits seit einigen Jahren von Arbeitspsychologen diskutiert und durch die Digitalisierung weiter vorangetrieben wurde. Da wir immer mehr ortsunabhängig erreichbar geworden sind, sind manche von uns mehr, manche weniger daran gewöhnt, von überall aus arbeiten zu können.

Ein zweiter Grund: Es gibt plötzlich so viel zu tun! Und gleichzeitig immer weniger Ausreden, etwas nicht zu tun – man ist ja sowieso zu Hause, nicht? Nun kann (muss?) man endlich Zeit einräumen für die Aufräum- und Putzarbeiten, neue Hobbys und alle Bücher, die wir schon seit Jahren lesen wollten. Man fühlt sich beinahe gestresst, weil man fürchtet, die neu gewonnene Zeit nicht richtig zu nutzen. Fomo – Fear of missing out – auch im Lockdown. Und natürlich ist man nun ständig erreichbar, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Arbeitstag und Wochenende verschwinden immer mehr – erst recht, wenn man Kinder zu Hause hat und versucht, zwei Arbeitswochen in eine zu quetschen.

Auch wenn sich der Hausarrest etwas lockern wird, dürfte das Homeoffice für viele Arbeitnehmende Realität bleiben.

Auch die Ergebnisse einer kürzlich vom Stellenvermittler Glassdoor veröffentlichten Umfrage zeigen, dass die Gesellschaft bezüglich der plötzlichen digitalen Transformation gespalten ist: Zwar gaben 60 Prozent der Befragten an, dass sie zuversichtlich sind, dass sie ihre Arbeit auch aus der Ferne effizient erledigen können, wenn sie auf unbestimmte Zeit von zu Hause aus arbeiten müssen. Jedoch gaben bloss 44 Prozent der Mitarbeitenden im Alter von 55 bis 64 Jahren an, dass sie ihre Arbeit auch in Heimarbeit erfolgreich erledigen könnten.

Ein Viertel der weiblichen Befragten gab ebenfalls an, dass es nicht möglich sei, ihre Arbeit aus der Ferne zu erledigen – im Vergleich zu bloss 14 Prozent der männlichen Beschäftigten. Und 27 Prozent sagten, dass sie über die Betreuung von Kindern während der Arbeit zu Hause besorgt seien.

Auch wenn sich der Hausarrest in den nächsten Tagen glücklicherweise etwas lockern wird, dürfte das Homeoffice für viele Arbeitnehmende auch in nächster Zeit Realität bleiben. Zeit, unser Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wie können wir das tun?

1. Richten Sie sich für die Arbeit ein

Falls Ihr Arbeitsplatz im Homeoffice immer noch der Ort ist, an dem Sie auch Ihre Freizeit verbringen, sollten Sie das spätestens jetzt ändern. Bleiben Sie weiterhin diszipliniert: Stellen Sie einen Wecker, tragen Sie Kleidung (nein, Pyjamas zählen auch in Lockdown-Woche sechs nicht als Kleidung), und richten Sie sich einen möglichst ruhigen Platz ein, an dem Sie den ganzen Tag bequem sitzen können. Falls nötig, tragen Sie geräuschunterdrückende Kopfhörer oder Ohrstöpsel, um Ablenkungen zu vermeiden.

2. Trennen Sie «Arbeit» von «Zuhause»

So banal es klingen mag: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Mitmenschen, mit denen Sie Ihr Zuhause teilen, verstehen, dass Sie arbeiten und nicht verfügbar sind, um beispielsweise häusliche Aufgaben zu erledigen. Und umgekehrt: Konzentrieren Sie sich nicht rund um die Uhr auf die Beantwortung von E-Mails. Wenn Sie merken, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit in den vergangenen Wochen immer mehr verschwunden sind, sollten Sie das mit Ihren Vorgesetzten besprechen.

3. Folgen Sie einem Zeitplan

Halten Sie sich auch weiterhin an einen Arbeitsplan. Wenn Sie Ihren Arbeitstag um 9.00 Uhr beginnen wollen, machen Sie Ihr Frühstück, und stellen Sie sicher, dass Sie alles bis 9.00 Uhr zur Verfügung haben. Wenn Sie um 17.00 Uhr auschecken möchten, tun Sie alles dafür, um die To-Do-Liste bis dahin durchzuackern. Erstellen Sie eine Aufgabenliste mit den Aktivitäten, die Sie im Laufe des Tages erledigen müssen. Setzen Sie Prioritäten, und konzentrieren Sie sich darauf, sie während Ihrer Arbeitszeit zu erledigen. (Die zehn Gebote des Selbstmanagements gelten in diesen Zeiten erst recht.)

4. Aktualisieren Sie Ihren Kalender

Ihre Kollegen sollten wissen, wie Sie Ihre Zeit organisieren. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, Ihren Kalender stets auf dem neuesten Stand zu halten. Ihre geplanten Besprechungen und Anrufe sind wahrscheinlich schon eingetragen, aber Sie könnten in Betracht ziehen, Zeitblöcke für Aufgaben hinzuzufügen, an denen Sie gerade arbeiten – vor allem, wenn Sie es vorziehen, während dieser Zeit nicht unterbrochen zu werden. Dies wird Ihnen helfen, die Arbeit von zu Hause zu trennen.

5. Kommunizieren Sie klar und unmissverständlich

Sie ist immer wichtig, aber jetzt ist die Kommunikation sogar entscheidend, da Sie nicht die Möglichkeit haben, sich einfach an Ihre Kollegen zu wenden und sofort etwas zu klären. Wenn etwas getan werden muss, fragen Sie direkt danach und geben Sie klare Richtlinien vor. Eine unmissverständliche Kommunikation erspart Ihnen viel Zeit und Frustration. Denken Sie auch daran, dass es viele verschiedene Kommunikationskanäle gibt, und stellen Sie Grundregeln auf, welche davon wie genutzt werden sollen. Je mehr Kanäle Sie benutzen, desto verwirrender kann es werden.

6. Pausen nicht vergessen

Regelmässige Kaffee- und Mittagspausen sind wichtig. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Kolleginnen und Kollegen anzurufen, um sich nach ihnen zu erkundigen und zu erfahren, wie es ihnen geht. Halten Sie Distanz, aber isolieren Sie sich nicht!