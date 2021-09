Tesla Model Y – Sechs Thesen zum Bestseller in spe Das Tesla Model Y hat alles, was es braucht, um in der Schweiz einen Verkaufshit zu landen – na ja, fast alles. Und die Konkurrenz hat in den letzten Jahren nicht geschlafen. Nina Treml

Das 4,75 Meter lange Tesla Model Y dürfte in der Schweiz zum Verkaufshit werden. Foto: Tesla

SUVs boomen. Nach wie vor. Gerade in der Schweiz. War ihr Anteil vor zwanzig Jahren noch einstellig, gehörten im ersten Halbjahr 2021 bereits 47 Prozent aller Neuwagen dieser Kategorie an, wobei vor allem die Kompakt- und Mittelklassemodelle reissenden Absatz fanden. Auf der anderen Seite sind da die E-Autos, die mittlerweile gut zehn Prozent des hiesigen Gesamtmarktes ausmachen. Und Teslas Model 3 im Speziellen, das 2020 das zweitmeist verkaufte Auto überhaupt war und noch immer in den Top Ten der Bestsellerliste rangiert.

Was das für das Model Y bedeutet, das schon seit 2020 in den USA fährt und diese Tage auch an Schweizer Kunden ausgeliefert wird? Nun, «it’s not rocket science», es ist keine Raketenwissenschaft, wie die Amerikaner zu sagen pflegen: Der auf dem Model 3 basierende Mittelklasse-SUV hat das Zeug zum Bestseller.