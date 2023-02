Russlands Helfer – Sechs Schweizer neu auf der Sanktionsliste der USA Ein italienisch-schweizerischer Doppelbürger und seine Kollegen sollen Russlands Geheimdienste und die Armee beliefert haben – unter anderem mit Material für Moskaus Atomwaffenlabore. Sie standen bereits im Zentrum einer Affäre um verdeckte Ruag-Deals. Bernhard Odehnal Christian Brönnimann

Beim Treffen mit Wolodimir Selenski signierte US-Präsident Joe Biden am 20. Februar das Gästebuch im ukrainischen Präsidentenpalast. Kurz danach unterzeichnete seine Finanzministerin das neue Sanktionspaket gegen Russland. Foto: Ukrainian Presidential Press Service

Die neuen Massnahmen zeigten, «dass die USA zur Ukraine stehen – so lange es notwendig ist». So begründete am Freitag, dem Jahrestag des russischen Angriffs auf den Nachbarstaat, die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen die neue Welle von US-Sanktionen. Und wie schon bei einer der letzten Sanktionsrunden der USA sind wiederum Schweizer betroffen: Unter den 22 neu sanktionierten Personen sind sechs mit Schweizer Staatsbürgerschaft. Und auch zwei Schweizer Firmen stehen neu auf der schwarzen Liste der Amerikaner.