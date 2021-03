Sweet Home: Eintopf, Spargeln und Polenta – Sechs Rezepte für gemütliche Abende Launisches Wetter, Kälte und das Wochenende in Sicht: Da kommen diese herzhaften Gerichte genau richtig. Marianne Kohler Nizamuddin

Das kalte, garstige Wetter macht Lust auf gemütliche Gerichte. Nehmen Sie sich dieses Wochenende ein bisschen Zeit, kochen Sie etwas Feines und geniessen Sie es in Ruhe. Gehen Sie bereits am Freitag einkaufen, dann hat es weniger Gedränge und keine so grossen Schlangen vor den Geschäften. Oder gehen Sie auf den Markt. Denn ein Marktbesuch ist auch bei schlechtem Wetter eine gute Idee – er inspiriert zu neuen Zutaten, zum Blumenkauf und stimmt aufs Wochenende ein. Foto: MKN

1 – Polenta mit Ragù

Schmeckt auch am nächsten Tag noch köstlich: Ein langsam gekochtes Ragù Bolognese. Foto über: The Cozy Apron

Die Kombination von cremiger Polenta und einem guten, langsam gekochten Ragù Bolognese ist einfach fantastisch und fühlt sich so an, als wenn man sich an einem Regentag vor dem Feuer in eine kuschelige Decke hüllt.