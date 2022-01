Familienfreundliche Wintersportorte – Sechs kleine, aber feine Skigebiete in der Zentralschweiz Keine langen Wartezeiten an den Skiliften, übersichtliche Pisten und vielfach auf Familien ausgerichtet: In diesen sechs Skigebieten in der Zentralschweiz wartet das stressfreie Wintervergnügen. Markus Fässler (Travelcontent)

Das Skigebiet Sattel-Hochstuckli bietet auch Winterwanderern Idylle. Foto: PD

Skigebiet Sattel-Hochstuckli SZ

Im Herzen der Zentralschweiz liegt das Skigebiet Sattel-Hochstuckli. Die sechs Pisten – drei davon haben den Schwierigkeitsgrad Blau, drei davon Rot – eignen sich besonders für Anfänger sowie Wiedereinsteiger und sind bei Familien beliebt. Insgesamt gibt es 14 Pistenkilometer von 800 bis 1600 Metern über Meer.

Kinder sind im Rondos-Lern- und Spassland an der richtigen Adresse. Neben Kinderlift und Förderband warten dort verschiedene Hindernisse und Figuren. In den Genuss des herrlichen Panoramablicks auf die umliegende Bergwelt kommen derweil Wanderer auf einem der diversen Schneeschuhtrails und Winterwanderwege. Besonders spannend ist dabei der Weg über die auch im Winter begehbare Hängebrücke Skywalk.

Skigebiet Ratzi UR

Zwerge am Pistenrand: Das Skigebiet Ratzi. Foto: PD

Schneewittchen und die sieben Zwerge sind die Stars im Kinderland des Skigebiets Ratzi im Schächental im Kanton Uri. Ohnehin wird Familien und Kindern hier viel geboten. So sind die Pisten speziell präpariert und eignen sich dadurch bestens für Anfängerinnen und Anfänger. Erfahrenere Pistenfahrer haben derweil die Auswahl zwischen sechs verschiedenen Pisten sowie einer Talabfahrt nach Spiringen.

Ebenfalls interessant ist das Schächental für Skitouren. Einige davon starten dabei auf dem Ratzi am Ende des Skilifts auf der Gisleralp auf rund 1800 Metern über Meer. Die Bergstation Ratzi ist zudem Ausgangspunkt eines 4,2 Kilometer langen markierten Winterwanderwegs mit einer Höhendifferenz von rund 200 Metern.

Skigebiet Biel-Kinzig UR

Auch für Freerider: Das Skigebiet Biel-Kinzig im Urner Schächental. Foto: Biel-Kinzig AG

Ebenfalls im Urner Schächental gelegen, erstreckt sich das Skigebiet Biel-Kinzig zwischen 1635 und 1930 Metern über Meer. Neben verschiedenen präparierten Pisten auf einer Gesamtlänge von 7 Kilometern gibt es für Freerider mehrere schöne und nicht präparierte Hänge für das Abenteuer im Tiefschnee.

Eine Besonderheit in Biel-Kinzig ist der zu hundert Prozent natürliche Schnee auf den Pisten. Bei starkem Schneefall wird der Schnee gesammelt und bei Knappheit auf kritischen Stellen verteilt. Davon profitieren auch die Kinder, auf die ein Kinderskilift und ein Figurenslalom warten.

Schneeschuh- und Winterwanderer haben in Biel-Kinzig eine grosse Auswahl an verschiedenen präparierten Schneeschuhtrails und Winterwanderwegen. Einige der Touren führen dabei in die nahe gelegenen Gebiete Ratzi oder Eggberge.

Skigebiet Rigi

Beim Skispass auf der Rigi wartet ein Panorama der Extraklasse. Foto: Rigi.ch

Die Königin der Berge ist wohl den meisten nicht wegen ihres Skigebiets ein Begriff. Aber hoch über Vierwaldstättersee und Zugersee kommen Pistenfahrer bei guten Schneeverhältnissen durchaus auf ihre Kosten. Auf sie warten in den Gebieten Rigi Staffel, Gratalp und Rigi Scheidegg/Burggeist 20 präparierte Pistenkilometer. Lange Wartezeiten an den Liften sind selten. Seit diesem Winter gibt es zudem ein erweitertes Angebot für Kinder. Im Kinderspielland auf Rigi Staffel können sie auf kurzen Pisten und mit Spielelementen die ersten Meter auf dem Schnee absolvieren.

Auch an den Schneeschuhtrails wurde gearbeitet. Auf dem neuen Gratalp-Trail etwa geniesst man einen herrlichen Blick auf den Vierwaldstättersee. Gut zu wissen: Die Benützung der Skilifte ist für Inhaber eines GA, einer Rigi-Tageskarte oder eines Rigi-Jahresabos gratis. Kinder bis und mit 15 Jahren reisen in Begleitung eines Erwachsenen komplett kostenlos auf die Rigi.

Skigebiet Marbachegg LU

Übersichtlich und unkompliziert: Marbachegg. Foto: PD

Eine Gondelbahn, zwei Schlepplifte auf der Marbachegg mit einer Familienpiste und zwei Kinderskilifte mit Übungshang im Tal: Das familienfreundliche Skigebiet Marbachegg im Entlebuch im Kanton Luzern ist mit seinen 10 Pistenkilometern übersichtlich und unkompliziert – aber deswegen keineswegs langweilig. Dafür sorgen auch die 13 Kilometer Trails für Schneeschuhwanderer und die insgesamt 22 Kilometer Winterwanderwege.

Nächtliche Action gibt es zudem jeweils am Samstagabend: Dann übernehmen die Schlittlerinnen und Schlittler nämlich die Talabfahrt und machen sich auf zu einer rasanten Fahrt unter dem Sternenhimmel.

Skigebiet Mörlialp-Giswil OW

Freitags und samstags lädt das Skigebiet Mörlialp-Giswil zum Nachtskifahren. Foto: Skilift Mörlialp AG

Abenteuer nach Sonnenuntergang warten auch im Skigebiet Mörlialp-Giswil auf die Besucherinnen und Besucher. Jeden Freitag und Samstag können sie nachtskifahren und nachtschlitteln. Die gesamte Region umfasst 14 Pistenkilometer auf sieben verschiedenen Pisten. Kinder kommen im Kinderland auf ihre Rechnung, und Mutige können sich im Snowpark auf den Wellen und bei den Sprüngen versuchen.

Polysportive müssen im Skigebiet Mörlialp-Giswil keineswegs nur zuschauen. Sie haben die Auswahl zwischen einer Langlaufloipe, verschiedenen Winterwanderwegen, Schneeschuhtrails und einem kleinen Kunsteisfeld.

