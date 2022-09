Sekte irritiert Pendlerinnen und Pendler – Scientology verteilt Glückskekse im Bahnhof Bern Die umstrittene Religionsgemeinschaft verteilt den Passanten mitten im Bahnhof ungefragt Süssigkeiten und Broschüren. Warum darf sie das? Jana Kehl

In dieser Eingangshalle werden regelmässig Verteilaktionen durchgeführt. So auch von der Scientology. Foto: 20min

Vier Jugendliche posieren in einer Stadt namens «Cool City». Über ihnen prangt gross die Aufschrift «z’Läbe fägt». Was aussieht wie ein Flyer eines Jugendtreffs, ist die aktuelle Broschüre von Scientology. Die einheitlich blau gekleideten Mitglieder verteilten diese am Sonntagabend in der Eingangshalle des Berner Bahnhofs.