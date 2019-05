Schwingfest-Tickets kosten schon 1600 Franken

350'000 Besucher werden am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) vom 23. bis 25. August in Zug erwartet. Die Kapazität der Zuschauerplätze in der Arena ist jedoch auf 56'500 Personen beschränkt. «Wir rechnen daher mit einer sehr grossen Ticket-Nachfrage», sagt Freddy Trütsch, Kommunikationsverantwortlicher des Esaf 2019. Der Run auf Eintrittskarten war schon vor drei Jahren in Estavayer-le-Lac enorm. Auch damals waren nur gut 4000 von rund 52'000 Tickets in den freien Verkauf gegangen – und innert einer Viertelstunde vergriffen.